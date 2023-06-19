بلينكن لنظيره الصيني: واشنطن ستواصل حماية مصالحها وقيمها

أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، خلال محادثاته في بكين مع نظيره الصيني، تشين غانغ، أن واشنطن ستواصل حماية مصالحها وقيمها.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "أوضح وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ستدافع دائما عن مصالح وقيم الشعب الأمريكي، وتعمل مع حلفائها وشركائها لتعزيز رؤيتنا للعالم".

كما دعا بلينكن وزير الخارجية الصيني إلى زيارة واشنطن "لمواصلة المباحثات".

وأفاد تلفزيون الصين المركزي، اليوم الأحد، بوصول بلينكن إلى بكين، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب جملة من القضايا، من بينها تايوان وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، فضلا عن الخلافات المستمرة بشأن التجارة والتكنولوجيا./