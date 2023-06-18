الخارجية الأمريكية: مباحثات بلينكن في بكين صريحة وموضوعية وبناءة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكن قد أجرى في بكين محادثات وصفتها بأنها صريحة وموضوعية وبناءة مع وزير الخارجية الصيني تشين غانغ.

وبحسب البيان، فقد أشار بلينكين خلال المفاوضات مع نظيره الصيني إلى أهمية التمسك بالدبلوماسية وإنشاء خطوط الاتصال لمنع تصاعد الخلافات.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي، صباح اليوم الأحد، بوصول بلينكن إلى بكين، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب جملة من القضايا، من بينها تايوان وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، فضلا عن الخلافات المستمرة بشأن التجارة والتكنولوجيا.