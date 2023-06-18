وزير الخارجية الأمريكي يصل الى الصين في اول زيارة له منذ توليه منصبه في 2021

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى بكين, اليوم الاحدد, لاجراء محادثات مع مسؤولين صينيين كبار في زيارة تستهدف إعادة بناء العلاقة المتداعية بين الحكومتين.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية من المقرر أن يجري بلينكن سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين حكوميين رفيعي المستوى قبل مغادرته بكين غدًا الاثنين".

وتأتي زيارة بلينكن عوضًا عن رحلة أخرى كان مخططا لها منذ فترة طويلة ولكن ألغيت قبل موعدها بوقت قصير في شهر شباط الماضي اثر اندلاع أزمة دبلوماسية مع اكتشاف ما وصفته واشنطن بأنه بالون مراقبة صيني فوق الأراضي الأمريكية".

وستكون هذه أول زيارة لبلينكن الى الصين منذ توليه منصبه في 2021./