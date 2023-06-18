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روسيا: تدمير نقاط تمركز للمدافع والعتاد الأوكراني


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير مرابض المدفعية الأوكرانية ومراكز تجمع القوى العسكرية العاملة في أوكرانية في 237 نقطة.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية الدمار بـ113 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 124 نقطة.

وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 جنديًا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "مستا بي" وآخر من طراز "غياتسينت"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 123 بالقرب من قرية كيزوميس في مقاطعة خيرسون، وفق البيان.

وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "المركز" خسائر بالوحدات المعادية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونوبوفكا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف البيان، أن "مدفعية مجموعة قوات "الغرب" ضربت تجمعا القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك، في مناطق فيغاليفكا، وماسيوتوفكا، وكيسلوفكا، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

أما في منطقة بلدة ماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية فقد تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" أمريكي الصنع، بحسب الدفاع الروسية.

واعترض الدفاع الجوي صاروخ كروز بعيد المدى من طراز "ستورم شادو" وصاروخي "هيمارس"، كما تم تدمير 18 طائرة أوكرانية دون طيار على جميع المحاور.

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