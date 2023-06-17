وزير الخارجية السعودي: تجمعنا مع إيران أواصر الأخوة وحسن الجوار

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال الأمير فيصل بن فرحان: "تجمعنا مع إيران أواصر الأخوة وحسن الجوار"، مبينا، أنه "بحث مع عبد اللهيان تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران".

وأضاف،" أكدت للجانب الإيراني ضرورة أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة التعاون المشترك لصالح أمن واستقرار المنطقة، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، الذي يزور طهران حاليا، أنه "سينقل للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة."

من جهة أخرى، أعلن عبد اللهيان، أنه "اتفق مع الأمير فيصل بن فرحان على تعزيز التعاون في مجالات عدة"، مؤكدا، إن "البلدين يسعيان لنشر السلام والأمن بالمنطقة، ودعم العلاقات الاقتصادية".

وأضاف،" ناقشت مع وزير الخارجية السعودي الأمن الإقليمي في المنطقة".