"حمام دم أحمق".. تصريحات امريكية تفجر "مفاجاة" بشأن هجوم أوكرانيًا المضاد

أكد السناتور الأمريكي ديك بلاك، اليوم الخميس، ان هجوم أوكرانيا المضاد يصطدم بجدار فولاذي.

وقال السيناتور الأمريكي في تغريدة على تويتر ان " ان هجوم أوكرانيا المضاد يصطدم بجدار فولاذي".

وأضاف، ان "هناك 7000 قتيل و 160 دبابة و 360 عربة مدرعة دمرت في أسبوع واحد فقط مع خسائر روسية طفيفة، إنه حمام دم أحمق".

وأشار ديك بلاك الى، ان "هناك دبابات متفحمة من طراز ليوبارد وسيارات برادلي في كل مكان"، مؤكدا إن "إصدار أوامر ل‍أوكرانيا بالقتال أمر غير إنساني".