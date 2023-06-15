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جندي أمريكي يقر بمحاولة مساعدة "داعش" الارهابي في الشرق الأوسط.. ماذا فعل لهم؟


أقر جندي أمريكي بالذنب لمحاولته تقديم دعم مادي لتنظيم "داعش"الارهابي من خلال مؤيد مزعوم للجماعة الإرهابية حول كيفية تنفيذ هجمات في مدينة نيويورك واستهداف جنود أمريكيين في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن "الجندي كول بريدجز (22 عاما) بدأ في التواصل مع عميل سري ل‍مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كان يتظاهر بأحد مؤيدي داعش الارهابي ، وزعم العميل أنه على اتصال بارهابيي التنظيم في الشرق الأوسط، فيما أعرب الجندي عن إحباطه من الجيش الأمريكي، ورغبته في مساعدة داعش الارهابي".

وأضافت الوزارة أن كول بريدجز "قدم تدريبا وتوجيه لارهابيي داعش المزعومين الذين كانوا يخططون لهجمات، بما في ذلك نصائح حول أهداف محتملة في مدينة نيويورك".

وتابع البيان: "زود بريدجز، عبر الإنترنت، العميل الفيدرالي بأجزاء من دليل تدريب للجيش الأمريكي وتوجيهات حول التكتيكات القتالية العسكرية، ليستخدمها داعش".

ووفقا لوزارة العدل، أرسل الجندي تعليمات للعميل السري حول كيفية مهاجمة جنود الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، بما في ذلك نصائح حول "زرع متفجرات في بعض المباني لقتل القوات الأمريكية".

وأقر الجندي بالذنب بتهمتين تصل العقوبة القصوى لكل منهما إلى السجن 20 عاما، ومن المقرر أن يُحكم عليه في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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