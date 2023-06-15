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"الهجوم المضاد".. الكشف عن حصيلة خسائر أوكرانيا


كشفت وزارة الدفاع الروسية،، عن الخسائر البشرية في الجيش الأوكراني منذ بداية الهجوم المضاد، مشيرة إلى أنها كبدته خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه "في المجموع، منذ 4 يونيو، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 7.5 ألف قتيل وجريح فقط على خط التماس، ناهيك عن قتلى العسكريين نتيجة استخدام أسلحة وطائرات روسية دقيقة بعيدة المدى في أعماق الأراضي الأوكرانية".

وأمس الثلاثاء، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خسائر القوات الأوكرانية في المعدات، مشيرا إلى أنها فقدت نحو 30 في المئة من الآليات العسكرية التي سلمها الغرب مؤخرا ل‍أوكرانيا.

وقال بوتين إن أوكرانيا فقدت 160 دبابة و360 عربة مدرعة خلال الهجوم المضاد، وهذا فقط ما أحصته موسكو.

وخلال اليوم المنصرم، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين ومدرعتين قتاليتين وسبع مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، وذلك على محور دونيتسك.

أما على محور زابوريجيا، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي أكثر من 800 جندي أوكراني، و20 دبابة، وأربع مركبات قتال مشاة، و15 عربة قتال مدرعة، ومدفعي "إم 777"، ومدغع مستا بي وآخر "دي 30، بالإضافة إلى راجمة غراد.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخي كروز بعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" و4 صواريخ "هيمارس".

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