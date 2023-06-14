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بعد فشل هجومها المضاد.. بيلاروسيا: الغرب سيقلص مساعداته لأوكرانيا


أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، عن ثقته بأن الغرب سيقلص مساعداته لأوكرانيا بعد فشل هجومها المضاد.

وقال الزعيم البيلاروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "ليس فقط بسبب (فشل الهجوم المضاد). لن يضخوا أيضا لأن الوضع لديهم ليس سهلا: انظروا، أوروبا قد نهضت كلها. لو قال أحد ما قبل شهر أن أوكرانيا ستشن حربا اقتصادية ضد بولندا ودول غيرها، لما صدق أحد. انظروا، لقد اصطفوا على الحدود ولا يسمحون بدخول الدهون أو الخنازير".

وأكد لوكاشينكو أن "الخلاف بين أوكرانيا ودول الغرب "قد بدأ بالفعل".

وأشار إلى أنه "في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الحركة الاحتجاجية ضد ضخ مليارات الدولارات في الدفاع الأوكراني تكتسب زخما".

واشار إلى أن "هذا المسكين شولتس يتم تحريكه كما يريدون، على الرغم من أن جميع الألمان يفهمون أن كل هذا يضر بهم. ما الذي ينقصكم؟ بعد تلك الحرب (العالمية الثانية)، أصبحتم أصدقاء لنا، وعملتم، واغتنمتم الموارد من روسيا بنصف ثمنها وأصبحتم واحدا من الاقتصادات الرائدة في العالم - ما الذي كان ينقصكم؟.. الألمان ليسوا أغبياء، فهم يفهمون هذا".

كما استشهد لوكاشينكو بالمسيرات بالآلاف في بولندا كمثال. ووفقا له، يسأل الناس سؤالًا بسيطًا: هل تستحق أوكرانيا شن حرب عالمية ثالثة. مضيفا: "لقد وضعوا: أوكرانيا على إحدى كفتي الميزان - مهما كان هذا عادلا أو غير عادل. ومن ناحية أخرى - الحرب العالمية الثالثة وتدمير البشرية في الكفة الأخرى".

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