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ترامب يمثل أمام محكمة ميامي بتهم تتعلق بوثائق سرية


وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى قاعة المحكمة الفيدرالية في ميامي، ليُحاكم في القضية المرفوعة ضده من قبل المدعي الخاص جاك سميث.

ويواجه ترامب، 37 اتهاما جراء تعامله مع وثائق سرية في منتجعه في مارالاجو بعد مغادرته البيت الأبيض، وفقا لموقع "سي إن إن".

ووصل المدعى عليه، والت ناوتا، مساعد ترامب، إلى قاعة المحكمة في سيارة منفصلة، ومن المقرر أيضا أن يمثل ناوتا أمام قاضي التحقيق اليوم.

يذكر أن دونالد ترامب، وفقا للائحة الاتهام، يواجه العديد من التهم منها "التآمر لتعطيل العدالة"، ونصت لائحة الاتهام على أن الوثائق السرية التي تعمد الرئيس الأمريكي السابق الاحتفاظ بها شملت معلومات حول نقاط ضعف أمريكا وحلفائها أمام بعض الهجمات العسكرية وعن عمليات انتقامية محتملة ردا على هجمات خارجية.

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