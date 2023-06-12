الدفاع الروسية تعلن صد هجمات اوكرانية في دونيتسك وزابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت، اليوم الإثنين، محاولات القوات الأوكرانية لمهاجمة منطقتي دونيتسك وزابوريجيا وأنها ضربت أهدافا بصواريخ عالية الدقة أطلقتها من البحر.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت أوكرانيا إن "قواتها استعادت السيطرة على قرية رابعة من القوات الروسية في عدة تجمعات سكنية في الجنوب الشرقي وذلك في اليوم التالي لإعلانها أول مكاسب هجومها المضاد المنتظر منذ فترة طويلة".

وعلقت موسكو على ما أعلنته كييف، بأن القوات الروسية، قصفت مواقع احتياطية للجيش الأوكراني باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة أطلقتها من البحر.

ومنطقتا دونيتسك في شرق أوكرانيا وزابوريجيا في جنوبها الغربي من بين خمس مناطق أعلنت موسكو ضمها من أوكرانيا.

وتشمل تلك المناطق أيضا شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود.