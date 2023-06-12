إيران: نرحب باستئناف العلاقات مع مصر إذا رغبت بذلك

أكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن بلاده ترحب بإعادة العلاقات مع مصر في حال رغبت الأخيرة بذلك.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، إنه "تم بالفعل الإعلان عن موقف واضح للحكومة والجهاز الدبلوماسي (الإيراني) وقد عرضت القيادة وجهات نظرها خلال الاجتماع مع سلطان عمان.. وإن العلاقات مع الدول الإسلامية في المنطقة من أولوياتنا".

وأضاف: "بالنسبة ل‍مصر، إذا كانت الحكومة المصرية ترغب في استئناف العلاقات مع إيران فإننا نرحب بذلك".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت نهاية ايار الماضي استعدادها لتعزيز العلاقات مع مصر، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي.

وحينذاك نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن جهرمي قوله: "الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة".

وكان قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي خامنئي رحَّب، خلال لقاء مع سلطان عمان، بالوساطة العمانية لعودة العلاقات بين طهران والقاهرة، قائلًا: "نرحب بهذا الموقف وليس لدينا مشكلة في هذا الصدد".