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وول ستريت جورنال: واشنطن تعتزم تسليم كييف 5 منظومات باتريوت


كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية ""رايثيون"" (Raytheon) تخطط لتسليم كييف 5 أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بحلول نهاية عام 2024.

وأفادت الصحيفة نقلا عن رئيس الشركة، غريغ هايز، أن شركة "رايثيون" ستزيد إنتاج أنظمة "باتريوت" إلى 12 وحدة سنويا وتخطط لنقل 5 أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام المقبل.

وبحسب رئيس الشركة فإن أنظمة باتريوت، إلى جانب أنظمة دفاع جوي أخرى، تعترض ما يصل إلى 90% من التهديدات الواردة الى اوكرانيا.

واضاف هايز أن أوكرانيا أجرت تغييرات على منظومة "باتريوت" بحيث أصبحت صواريخ الدفاع الجوي قادرة الآن على تتبع وتدمير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تحلق بمعدل سرعة تفوق مرتين سرعة الصواريخ التي صُممت لاعتراضها.

وبحسب الصحيفة، تمتلك أوكرانيا منظومتي "باتريوت" تشتملان على قاذفة ورادار ومحطة تحكم.

ومع منتصف ايار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في كييف بصاروخ "كينجال" الفرط صوتي.

في وقت لاحق أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تدمير منظومة دفاع جوي من نوع "باتريوت" في كييف في كمين جوي.

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