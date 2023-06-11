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وزير الخارجية السوري يصل السعودية


وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد حكومي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن "وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد والوفد المرافق له يصلون إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله".

الدعوة جاءت "للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، والذي بدأ أعماله اليوم على مستوى الخبراء".

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