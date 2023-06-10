الرئاسة التركية تنفي تدهور حالة اردوغان الصحية

نفت الرئاسة التركية تدهور الحالة الصحية للرئيس رجب طيب اردوغان.

وقال مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لادارة الرئاسة التركية، في بيان نشره عبر "تويتر": "نحيطكم علما بأن الشائعات التي تم تداولها حول صحة الرئيس رجب طيب أردوغان غير صحيحة على الإطلاق، وتهدف إلى تضليل الرأي العام".

وأرفق البيان بصورة من تغريدة للصحفي جان أتاكلي قال فيها: "إن الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة للرئيس أردوغان في أسرع وقت ممكن، وأنه بعد العملية سيُقرر إذا كان سيواصل مهامه؟"، وهي التغريدة التي تناقلت عنها المواقع أنباء تدهور صحة الرئيس التركي.

وفي نيسان الماضي، نفت الرئاسة التركية الأخبار المتداولة حول إصابة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنوبة قلبية.

وأكدت الرئاسة التركية ، ان الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرّض الرئيس أردوغان لنوبة قلبية ونقله إلى المستشفى لا تتوافق مع الحقيقة".

وصرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تصريحات سابقة أذاعها التلفزيون، بأن حالة الرئيس الصحية جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد خفيفة