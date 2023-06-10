ايران: إسرائيل تمضي نحو الضعف والهزال

أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم السبت، أن العالم يقف على أعتاب نظام جديد لا ترأسه الولايات المتحدة، وأن إسرائيل تمضي نحو الضعف والهزال.

وخلال اجتماع لكبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية، أشار اللواء باقري إلى مؤشرات هزيمة عالم الأحادية الأمريكية مثل "الهروب من أفغانستان ومغادرة وترك العراق والخفض الكبير لعدد القوات الأمريكية في المنطقة".

وأوضح اللواء باقري قائلا: "إن العالم يقف على أعتاب نظام جديد لن تقف أمريكا فيه على رأس هرم القوى العالمية، وإن الكيان الصهيوني يسير نحو الضعف والهزال، وفي المقابل، تسير الجمهورية الإسلامية نحو تعاظم القدرات والاستفادة من إمكانياتها لتحقيق قفزة نحو الأمام في جميع المجالات"،

ولفت إلى "الرحلة الناجحة للدورية البحرية الإيرانية حول الأرض، وأنها مدعاة للفخر والاعتزاز".

وأكمل: "في هذه الرحلة تم إيصال رسالة السلام والصداقة الإيرانية إلى جميع القارات والمحيطات، وهذه الرسالة تدل على القوة والتمدد الجغرافي لدور القوات المسلحة الإيرانية في العالم".

واشار إلى "إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في المجال العسكري والصناعات الدفاعية والتي حققت الردع للبلاد وكذلك إنجازاتها في المجالات غير العسكرية والتي شكلت محركا لدفع الصناعة الإيرانية نحو الأمام".

واستطرد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية: "إن وزارة الدفاع تعتبر ركنا أساسيا واستراتيجيا للبلاد وتؤدي مهام كبيرة في المجال العسكري وغير العسكري"، مشددا على ضرورة توخي الدقة والاهتمام بالاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيات حديثة المنشأ والظهور، والذي يعتبر في منتهى الضرورة والأهمية".

وأضاف، ان "اجتذاب الكفاءات الشبابية الجديرة والمتخصصة والملتزمة والثورية، في هذا المقطع الزمني الذي يسعى العدو فيه لاجتذاب شبابنا".