الصفحة الدولية

أمريكا تتهم الصين بالتجسس على الولايات المتحدة من قاعدة في كوبا


أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، اليوم السبت، أن الصين تتجسس على الولايات المتحدة من قاعدة في كوبا، مضيفا أن هذه قضية ورثتها هذه الإدارة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، وتلتها بوليتيكو ووسائل إعلام أخرى، أن "الصين أجرت مباحثات مع هافانا لإنشاء مقر تجسس في الجزيرة، وفي اليوم نفسه علق البيت الأبيض والبنتاغون على التقارير بأنها غير دقيقة".

وافاد مسؤولا رفيعا في الإدارة الأميركية، بأن "القاعدة الصينية في كوبا قد أقيمت بالفعل"، موضحا أن "هذا لم يحدث في عهدهم".

وقال المسؤول، الذي حصل على تعهد بعدم ذكر اسمه لحساسية القضية، إن "جهود التجسس الصينية كانت مصدر قلق مستمر وإن الولايات المتحدة تتخذ خطوات للتعامل معها".

وأضاف: "عندما تولت هذه الإدارة مهامها في يناير 2021، تم إطلاعنا على بعض الجهود الحساسة التي تبذلها الصين في جميع أنحاء العالم لتوسيع البنية التحتية اللوجستية، والقواعد لتمكين الجيش من إبراز القوة العسكرية والحفاظ عليها على مسافة أبعد".

وأكد، أن "هذا الجهد شمل تأسيس مقرات لجمع المعلومات الاستخبارية لصالح الصين في كوبا".وأضاف: "في الواقع، أجرت الصين تحديثًا لمقرات جمع المعلومات الاستخبارية في كوبا في عام 2019، وهذا موثق جيدًا في سجل الاستخبارات".

وكشف، أن الرئيس جو بايدن أعطى تعليماته لمعالجة هذه القضية. "وقد قمنا بذلك بالفعل على مدى أشهر"، قال المسؤول مشيرًا إلى أن دفع بكين لوقف عمل مقرات التجسس جرى من خلال الدبلوماسية.

ولم يخض المسؤول في التفاصيل أكثر، لكنه قال إن الاتصالات جاءت بـ "نتائج"، وأن تقديرات خبرائنا تشير إلى الجهود الدبلوماسية أبطأت اندفاع جمهورية الصين الشعبية".

وتابع: نعتقد أن الصين لم تصل بعد لما كانت تطمح إليه، هم سيواصلون العمل لتعزيز وجودهم في كوبا، ونحن سنواصل العمل لتعطيلهم".

على الرغم مما قالته الإدارة مبدئيا بأن التقارير غير دقيقة، أصدر زعيما لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بيانًا مشتركًا يوم الخميس ردًا على الأنباء.

اعتبر كل من السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي)، وماركو روبيو (جمهوري) أنه يجب على الولايات المتحدة الرد على التعديات الصينية المستمرة والوقحة على أمن أمتنا. يجب أن نكون واضحين، فمن غير المقبول أن تؤسس الصين مقرا استخباراتيا على بعد 100 ميل من فلوريدا.

من المتوقع أن يزور وزير الخارجية أنطوني بلينكن بكين الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يناقش هذا القضية مع نظيره الصيني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئاسة التركية تنفي تدهور حالة اردوغان الصحية
ايران: إسرائيل تمضي نحو الضعف والهزال
أمريكا تتهم الصين بالتجسس على الولايات المتحدة من قاعدة في كوبا
ماكرون يؤكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع إيران
متجه لأوكرانيا.. قطار امريكي محمل بالأسلحة يتعرض للنهب في بولندا
خلال 4 أيام.. روسيا تصد سابع هجوم أوكراني في زابوريجيا "النووية"
بوتين يعلن بدأ الهجوم الأوكراني المضاد
ترامب يؤكد استدعاءه للمثول أمام محكمة فيدرالية في اطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض
الامن الروسي: واشنطن وراء حدوث أي نزاع إقليمي كبير
البيت الأبيض يتوقع خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية في هجوها الأخير
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك