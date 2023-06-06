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إعلام إيراني: سيتم الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية


أكدت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإفراج عن 24 ملیار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق وکوریا الجنوبية.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية ان "من ضمن هذا المبلغ، 7 ملیارات دولار من المستحقات المالیة الإيرانية المجمدة في کوریا الجنوبية، وأکثر من 10 ملیار دولار منه، من الموارد الإيرانية المجمدة في العراق ویعود معظمها إلی تصدیر الطاقة".

ولفتت الوكالة إلى أنه "عقب زیارة السلطان العماني إلی إيران وزیارة مستشار الرئیس الأمريكي جو بایدن إلی سلطنة عمان، تقرر أن یتم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن إتفاق مع إيران".

وأشارت الى انه "کما تقرر عقب لقاء محافظ المصرف المرکزي الإيراني محمدرضا فرزین مع كريستينا جورجينا الرئيسة التنفيذية ل‍صندوق النقد الدولي، أن تتمكن إيران من الحصول على أكثر من 6.7 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة بها".

 

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إعلام إيراني: سيتم الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية
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