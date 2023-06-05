بكل فخر ..... واشنطن: إيران أكبر تهديد لإسرائيل ولن تحوز سلاحا نوويا

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن إيران تظل أكبر تهديد لإسرائيل ولا يمكن أن تحوز سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن جميع الخيارات مطروحة في سبيل ذلك.

وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" أنه "يتم تطوير منظومات دفاعية مع إسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل صوب اندماج إسرائيل في المنطقة"، مشددا أن "أمن منطقة الشرق الأوسط يخدم مصالح الولايات المتحدة".

ولفت بلينكن إلى أن "حل الدولتين ضروري للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، داعيا "لخفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني وتحسين الحياة للشعب الفلسطيني".

وتابع: "لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع العلاقات بين اسرائيل والسعودية، نستطيع وعلينا أن نؤدي دورا كاملا للمضي قدما في هذه المسألة، لكن ليس لدينا أية أوهام لجهة إمكان القيام بذلك سريعا أو بسهولة".