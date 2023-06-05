مايك بنس يترشح للرئاسة الامريكية في مواجهة ترامب

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق، اليوم الاثنين، عن دخوله المعترك الانتخابي، على مقد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، المقبل، بعدما قدم ترشيحه للبيت الأبيض.

وكشفت وثائق صادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، أن مايك بنس قدم ترشيحه ليكون في مواجهة ساخنة مع شريكه السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2024".

وسيضفي بنس، المحافظ، الطابع الرسمي، يوم الأربعاء، في يوم عيد ميلاده الرابع والستين، على دخوله المنافسة في لقاء في ولاية أيوا الأمريكية.

يشار إلى أن نيكي هايلي كانت أول منافسة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لمقعد الرئيس المقبل.

ودخل حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس سباق التنافس على منصب الرئيس الأمريكي كذلك، وباتت شعبيته في تزايد بعد إعادة انتخابه للمرة الثانية حاكماً للولاية.