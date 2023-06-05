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الدفاع الروسية: أوكرانيا تبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق


قالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق.

وكان قد طالب الجيش الأوكراني بالتزام الصمت فيما يتعلق بتنفيذ هجوم مضاد طال انتظاره ضد القوات الروسية، وذلك في أحدث رسالة توجهها كييف بينما تستعد لشن الهجوم.

وتتزايد التكهنات إزاء ما يُتوقع أن يكون هجوما واسعا للقوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

ودأب المسؤولون الأوكرانيون على مطالبة الشعب الأوكراني بعدم الحديث عن هذا الهجوم، قائلين إن ذلك يمكن أن يساعد العدو.

وقالت وزارة الدفاع في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على تيليجرام "الخطط تحب الصمت. لن يكون هناك إعلان عن بداية (الهجوم)".

وقدم حلفاء كييف الغربيون في الأشهر الأخيرة أسلحة ودروعا وذخيرة لتستخدمها أوكرانيا في الهجوم المضاد الذي قال خبراء عسكريون إنه قد يكون صعبا في ظل تمترس القوات الروسية.

وفي مقابلة نُشرت السبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة للعملية لكنه رفض الإدلاء بأي توقعات.

وأضاف لوول ستريت جورنال "بصراحة، يمكن أن يمضي الأمر في مسارات مختلفة ومتنوعة. لكننا سنقدم عليه ونحن مستعدون له".

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