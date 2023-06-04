إردوغان يعلن أعضاء حكومته الجديدة بولايته الرئاسية الثالثة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، عن تشكيل حكومته الجديدة وسط تغييرات لوزاراء حقائب سيادية بينها الدفاع والداخلية والخارجية.
وأعلن أردوغان تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية في حكومته الجديدة خلفا لمولود جاويش أوغلو.
وعين الرئيس التركي قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع خلفا لخلوصي آكار، وجودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية في الحكومة التركية الجديدة.
كما عين والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية في حكومة أردوغان الجديدة وفق وكالة الاناضول الرسمية.
وتم تعيين يلماز تونج وزيرا للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيرا للعمل والخدمات الاجتماعية.
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