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روسيا تحذر من انضمام أوكرانيا إلى الناتو


حذرت روسيا، الجمعة، من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيتسبب، في حالة حدوثه، في مشاكل لسنوات طويلة قادمة.

وردا على سؤال عن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التحالف، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نأسف أن نقول إن هذا يشير إلى عدم استعداد كييف وعدم رغبتها وعدم قدرة نظامها على حل المشكلات الحالية على طاولة المفاوضات".

وأضاف بيسكوف "عضوية أوكرانيا في الحلف هي بالطبع من الأسباب الأساسية لإثارة القلاقل وسيترتب على ذلك مشكلة محتملة لسنوات طويلة مقبلة".

وأضاف "ومن الغريب أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدرك الأمر على نحو كاف. ولكن للأسف أن واشنطن هي التي تحدد المسار في حلف شمال الأطلسي. والاتحاد الأوروبي ما هو إلا أداة طائعة ضمن تلك الأوركسترا".

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