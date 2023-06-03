الخارجية الامريكية: روسيا ليست عدوا لنا ولا نسعى لتدميرها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ليست عدوًا لروسيا، وأن واشنطن لا تسعى لتدمير هذا البلد.

وقال بلينكن في كلمة ألقاها أمام النخبة السياسية الفنلندية في العاصمة هلسنكي إن "الولايات المتحدة لا تريد حربا باردة جديدة مع روسيا ولا تعتبر روسيا عدوا لها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تدمير روسيا أو الإطاحة بنظامها"، معتبرا أن "مصالح أمريكا تشمل روسيا مزدهرة".

ووفقًا لوزير الخارجية الأمريكية، يمكن ل‍روسيا "إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا الآن إذا أرادت ذلك، في حين أن إوكرانيا لن تكون روسيا أبدًا".

وقال بلينكن إن "قرار عضوية أوكرانيا في الناتو ستتخذه كييف وحلفاؤها"، مؤكدا أن "هذا ليس شأنا روسيا"، مشيرا إلى أنه سعيد بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا بشأن مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستدعم جميع الجهود التي تؤدي إلى "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

وحسب بلينكن، يجب على العالم أن يحترم المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة وأن يحترم مبادئ الاستقلال وسلامة الأراضي.

واعتبر الوزير بلينكن أن "خريطة طريق السلام يجب أن تدعم إعادة إعمار أوكرانيا التي ستدفع روسيا نصيبها من أجلها".

وقال إن "السلام العادل والدائم يمكن أن يفتح الباب أمام تخفيف العقوبات، يجب أن يضع السلام العادل والدائم نهاية للحرب الروسية في أوكرانيا".

وأضاف أنه "في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تقترح عدة دول خطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وشدد بلينكين على أن العديد من دول الناتو قررت الاستثمار في تعزيز الحدود الشرقية للحلف، وأن قوات الحلف للرد السريع أصبحت أكثر نشاطًا.

كما وصف قرار انضمام فنلندا إلى الناتو بـ"الذكي"، مؤكدًا أن "أبواب الناتو مفتوحة لشركاء جدد"، ومعربًا عن أمله في أن تصبح السويد العضو القادم في الناتو.