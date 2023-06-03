الصفحة الدولية

واشنطن تعلن الاستعداد للدخول في مفاوضات ثنائية مع روسيا والصين حول الحد من الأسلحة النووية


أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لإعادة النظر في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية إذا ما التزمت روسيا بالاتفاقية. 

وقال ساليفان: إن" الصين تسعى إلى امتلاك ما يصل إلى 1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035". 

وأضاف، أن" الصين لم تبد اهتماما بالمناقشات بشأن التغييرات التي تجريها على قوتها النووية"، مبينا، أن" الصين ترفض مشاركتنا المعلومات بشأن حجم ونطاق قوتها النووية و لا تقدم أي إخطارات بأي تغيير".

وتابع سوليفان،" مستعدون لإعادة النظر في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية إذا ما التزمت روسيا بالاتفاقية"، لافتا إلى، أن" بلاده أعلنت استعدادها للدخول في مفاوضات ثنائية للحد من التسلح مع روسيا والصين دون شروط مسبقة". 

وبين،" سنستمر في إخطار روسيا مسبقا قبل إطلاق صواريخ باليستية أو إجراء تدريبات وفقا للاتفاقات النووية القائمة"، موضحا، أنه" ليس من مصلحتنا أو مصلحة روسيا الشروع في منافسة مفتوحة بشأن القوات النووية الاستراتيجية".

وواصل،" اعتمدنا أمس إجراءات مضادة ولكن قابلة للتراجع عنها ردا على انتهاكات روسيا لمعاهدة "نيو ستارت"، مبينا، أن" بلاده ستأخذ بالاعتبار تقنيات تزيد احتمال نزاع نووي  كالأسلحة الفرط صوتية والأنظمة العاملة بالذكاء الاصطناعي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تحذر من انضمام أوكرانيا إلى الناتو
الخارجية الامريكية: روسيا ليست عدوا لنا ولا نسعى لتدميرها
واشنطن تعلن الاستعداد للدخول في مفاوضات ثنائية مع روسيا والصين حول الحد من الأسلحة النووية
تهم بـ"الاغتصاب والعنف" تطارد سفير لبنان في فرنسا
اختیار إیران نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
استنفار أمني في الكويت بعد هروب شخص ممنوع من دخول البلاد من المطار
ترامب يكشف عن امتلاكه وثيقة تحتوي خططاً لشن هجوم على ايران
الكرملين يحظر استخدام "الايفون" في إدارة الرئاسة للأغراض الرسمية
برلين تغلق 4 قنصليات روسية.. وموسكو تعده عملا استفزازيا متهورا
الجيش السوداني يقرر تعليق مفاوضات جدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك