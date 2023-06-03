واشنطن تعلن الاستعداد للدخول في مفاوضات ثنائية مع روسيا والصين حول الحد من الأسلحة النووية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لإعادة النظر في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية إذا ما التزمت روسيا بالاتفاقية.

وقال ساليفان: إن" الصين تسعى إلى امتلاك ما يصل إلى 1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035".

وأضاف، أن" الصين لم تبد اهتماما بالمناقشات بشأن التغييرات التي تجريها على قوتها النووية"، مبينا، أن" الصين ترفض مشاركتنا المعلومات بشأن حجم ونطاق قوتها النووية و لا تقدم أي إخطارات بأي تغيير".

وتابع سوليفان،" مستعدون لإعادة النظر في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية إذا ما التزمت روسيا بالاتفاقية"، لافتا إلى، أن" بلاده أعلنت استعدادها للدخول في مفاوضات ثنائية للحد من التسلح مع روسيا والصين دون شروط مسبقة".

وبين،" سنستمر في إخطار روسيا مسبقا قبل إطلاق صواريخ باليستية أو إجراء تدريبات وفقا للاتفاقات النووية القائمة"، موضحا، أنه" ليس من مصلحتنا أو مصلحة روسيا الشروع في منافسة مفتوحة بشأن القوات النووية الاستراتيجية".

وواصل،" اعتمدنا أمس إجراءات مضادة ولكن قابلة للتراجع عنها ردا على انتهاكات روسيا لمعاهدة "نيو ستارت"، مبينا، أن" بلاده ستأخذ بالاعتبار تقنيات تزيد احتمال نزاع نووي كالأسلحة الفرط صوتية والأنظمة العاملة بالذكاء الاصطناعي".