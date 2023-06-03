اختیار إیران نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن الأمم المتحدة انتخبت إيران كواحدة من 21 نائبا لرئيس الجمعية العامة.

وقالت إن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت بالإجماع الممثل الدائم لإيران في نيويورك نائبا لرئيس الدورة 78 للجمعية العامة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن أعضاء الأمم المتحدة انتخبوا دنيس فرانسيس من ترينيداد وتوباغو رئيسا للجمعية العامة الـ78 للأمم المتحدة، الذي سيتولى رئاسة هذا المجلس اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل.

وبهذا القرار، تم تعيين إيران أيضا كواحد من خمسة نواب لرئيس الجمعية العامة من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الدورة القادمة للجمعية، والتي ستبدأ في سبتمبر المقبل بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الدول المختلفة.

بالإضافة إلى إدارة اجتماعات الجمعية العامة المقبلة، فإن نائب رئيس الجمعية العامة المنتخب، إلى جانب 5 أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يشكلون أعضاء اللجنة العامة التي ستكون مسؤولة عن وضع جدول الأعمال وتحديد أولويات اجتماعات الجمعية.

كما عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مرشح إيران مقررا للجنة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة للجمعية العامة وعضوا في مجلس إدارة اللجنة.