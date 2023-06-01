ترامب يكشف عن امتلاكه وثيقة تحتوي خططاً لشن هجوم على ايران

كشف تقرير لشبكة روستوري الامريكية ، الخميس، ان هناك شريط مسجل للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يتفاخر فيه بامتلاكه وثيقة سرية تحتوي على خطط لشن هجوم محتمل على ايران .

ونقل التقرير عن المستشار العام السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو وايزمان قوله "إذا كانت هذه التقارير صحيحة ، وأنا أحاول عدم استخدام المبالغة ، فقد انتهت اللعبة" بالنسبة لترامب .

واوضح التقرير ان " التسجيل الموجود يحتوي على عدد من الشهود وهو لاينطوي على حيازة معلومات سرية فحسب بل ايضا جريمة الافصاح عن المعلومات السرية وهذا يضعها في ملعب مختلف تمامًا عندما تكون في وزارة العدل التي تبحث في مدى خطورة الانتهاك وما إذا كنت ستوجه اتهامات له ".

وقال المعلق الصحفي الامريكي جوي بيهار " اعتقد ان ترامب يراهن على ان قاعدته الانتخابية لاتهتم لمثل هذه المعلومات السرية الخطيرة ، ليس لانهم اغبياء فحسب بل لانهم ايضا لايتهمون بما يفعله ، فقد وجد تسجيل سابق له وهو يتحدث عن انه سيطلق النار على شخص ما في الجادة الخامسة ، وشريط آخر يحاول فيه ابتزاز ولاية جورجيا كما أشير إلى تسجيل ترامب مع المراسل بوب وودوارد وهو يعترف بأن الوباء "سيقتل الكثير من الناس" ، ومحادثة حاول فيها ابتزاز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

من جانبه قال الصحفي الامريكي صني هوستن إن "الأمر الأكثر إثارة للخوف بالنسبة لي بشأن هذه المعلومات بالذات هو أن ترامب يعترف بأنها لا تزال سرية ، وأنه كان يجب رفع السرية عنها قبل مغادرة البيت الأبيض ، ويريد مشاركة المعلومات من المستند ، انه حقا رجل غبي ومن المفرح جدا انه لم يعد رئيسا ".

واشار التقرير الى ان " مجرد امتلاك مثل هذه الوثائق من قبل ترامب سيكون كافيا لادانته ناهيك عن رفض إعادتها والتحدث عنها وعرضها على الناس".