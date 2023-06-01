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الجيش السوداني يقرر تعليق مفاوضات جدة


قررت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تعليق المحادثات الجارية في جدة.

وعللت التعليق / حسب بيان / بما اعتبرته عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ البنود التي نص عليها الاتفاق، وخرق الهدنة.

وذكر البيان : " ان القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة".

وكان طرفا النزاع السوداني اتفقا في 20 ايار الحالي بجدة، على هدنة برعاية سعودية امريكية.

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