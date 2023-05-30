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عقوبات روسية جديدة بحق اهم قائدين عسكريين في أوكرانيا


أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، ضمن قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي في روسيا.

ووفقا لقاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية: " سيرسكي ألكسندر. قائد القوات البرية الأوكرانية، مطلوب بموجب القانون الجنائي الروسي".

وأظهرت البيانات أيضا: "زالوجني فاليري فيدوروفيتش. القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية مطلوب بموجب مادة القانون الجنائي الروسي".

وفي نهاية ديسمبر 2022، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد زالوجني وغيره من القادة العسكريين الأوكرانيين بموجب المادة المتعلقة باستخدام وسائل وأساليب الحرب المحظورة (الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية).

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