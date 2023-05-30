صرصور يثير الهلع في مقهى في تل أبيب ويوقع جرحى ويستدعي تدخل الشرطة والإسعاف.. سيدة صرخت لرؤيته ما أثار الفزع من حدث أمني!*

سادت حالة من الفوضى والهلع أحد مقاهي مدينة تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدأها أحد الزبائن، ما استدعى تدخل الشرطة واستدعاء الإسعاف، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بصرصور، وفق ما نقل موقع "عربي بوست" عن موقع "واللا" الإسرائيلي.

فيما قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن صرخات امرأة مرعبة في مقهى في تل أبيب أثارت حالةً من الذعر على نطاق واسع، مساء السبت، حيث بدأ رعاة المكان وفي مطعم مجاور بالفرار، وقلبوا الطاولات والكراسي، خوفاً من هجوم مشتبه به.

بينما هرعت وحدات الشرطة إلى مكان الحادث في مقهى "ديزنغوف" لبدء تمشيط المشتبه بهم، لكن التحقيقات توصلت إلى أن سبب الصراخ كان رؤية صرصور تحت الطاولات، ما أثار فزع امرأة أسقطت منضدتها أرضاً، ليعتقد رواد المقهى أن هناك مشكلة أمنية.

فيما أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحادث تسبب في إصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطُّم الزجاج في أثناء محاولتهما الفرار من موقع الحادث وسط تل أبيب.

قال شاهد لقناة "12" الإسرائيلية إن رواد المطعم سمعوا فجأة صراخاً من المقهى، وأضاف: "قلب الناس الطاولات وبدأ الجميع في الصراخ والجري، ويدوسون على بعضهم البعض، تحطمت الكثير من الأكواب في الطريق، وسقط الناس على الزجاج وجُرحوا".