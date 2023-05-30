هجمات صاروخية روسية تطال مطارات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، شن هجوماً صاروخياً جماعياً على المطارات الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت العدو في المطارات"، لافتة إلى أن "الضربات الصاروخية أصابت مواقع القيادة ومراكز الرادارات ومعدات الطيران ومخازن الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية".

وأشار البيان إلى "ضرب مركز قيادة الوحدة والمراقبة ومستودع للذخيرة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".