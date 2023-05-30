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افريقيا الوسطى تعلن عن انشاء قاعدة عسكرية روسية في اراضيها


أعلن وزير دفاع جمهورية إفريقيا الوسطى، رامو كلود بيرو، اليوم الاثنين، عن محادثات تجريها بلاده مع موسكو، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية.

وقال بيرو في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أجرينا محادثات في هذا الشأن (إنشاء قاعدة عسكرية روسية في إفريقيا الوسطى)، والمحادثات مستمرة".

وذكر بيرو أنه "بسبب المشكلات الأمنية المستمرة، أعربت القوات الروسية عن اهتمامها بدعم جيش جمهورية إفريقيا الوسطى للمساعدة في حل المشكلات الأمنية وتنمية البلاد، دون الإعلان عن موعد محدد لإنشائها"، لافتا إلى أن "المشكلات الأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية".

وفي وقت سابق، أعرب سفير جمهورية إفريقيا الوسطى لدى روسيا، ليون دودونو بوناغازا، عن رغبة مواطني بلاده بوجود قاعدة عسكرية روسية يمكن أن تستقبل ما بين 5 إلى 10 آلاف جندي.

وقال السفير إن "جمهورية إفريقيا الوسطى طلبت ذلك عندما جاء رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى، سيمبليس سارنغي، إلى روسيا".

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افريقيا الوسطى تعلن عن انشاء قاعدة عسكرية روسية في اراضيها
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