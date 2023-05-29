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الجيش الإيراني: نسيطر على الحدود مع أفغانستان بشكل كامل


أكد قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري، اليوم الاحد، أن الحدود بين إيران وأفغانستان تقع تحت سيطرة القوات البرية والحدودية لجمهورية إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن حيدري أثناء زيارته إلى محافظة سيستان وبلوجستان، قوله: "إن الحدود مع أفغانستان تحت السيطرة الكاملة للقوات البرية. أمن الحدود مضمون بالكامل... طالما أن البلد الآخر الذي له حدود مشتركة معنا، تراعى القواعد، فإنه سيشهد احتراما متبادلا، ولكن إذا شعر شخص ما أنه لا يريد مراعاتها، فستتم معاملته بشكل مختلف".

وذكرت وسائل إعلام، سابقا، بوقوع اشتباكات بين حراس الحدود الإيرانيين وقوات حركة طالبان في ولاية نيمروز الأفغانية. وأضافت وكالة "تسنيم"، أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد حارس الحدود الإيراني محمد مهدي أحمدي"، مشيرة إلى أن "قوات طالبان تكبدت خسائر أيضا دون تقديم أي تفاصيل أخرى".

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