أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

فاز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وحصل أردوغان على أكثر من 54٪ من الأصوات، بحسب النتائج الأولية ل‍لجنة الانتخابات المركزية التركية.

وبذلك يتمكن الرئيس الحالي حالي من الفوز بولاية ثالثة، ويستعد أردوغان لالقاء خطاب النصر بعد قليل.

وجرت، اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات التركية، وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأعلنت لجنة الانتخابات التركية، عصر اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها نحو 60 مليون ناخب، بلغت 83.99%.