كيليتشدار يوجه اتهاما خطيرا للسلطات التركية وعبارة لغريمه أردوغان

وجه مرشح الرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم الجمعة، اتهاما لسلطات البلاد بحظر تمكينه من إرسال رسائل SMS إلى وسائل الإعلام، وذلك قبيل الجولة الثانية للانتخابات المقرّرة يوم 28 ايار الجاري.

وكتب كيليتشدار أوغلو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تقوم شركات الاتصالات بالحؤول دون تمكّني من إرسال الرسائل النصية القصيرة إلى الصحفيين. لقد تم حظري بصورة كاملة".

وأضاف مخاطبا منافسه على مقعد الرئاسة: "أردوغان .. هل تحاول منعي من المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات؟".

من جهتها، لم تعلّق السلطات التركية وشركات الاتصالات المعنية بعد على بيان زعيم المعارضة التركية.

يشار إلى أنه في 19 ايار الجاري، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات التركية عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وبحسب نتائجها، حصل أردوغان على 49.52٪ من الأصوات، مقابل 44.88٪ لصالح زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

ومع انتظار الجولة الثانية، سيكون الفائز هو المرشح الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات.

بدورهم توقع العديد من علماء الاجتماع انتصار أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات، معتقدين أنه بإمكانه الحصول على نسبة 52-55٪ من الأصوات.