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صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: أوكرانيا أرسلت جنودها إلى "مفرمة اللحم"


كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن كييف دفعت بقوات غير مدربة، وتعاني من نقص واضح في المعدات، إلى "مفرمة لحم" خلال معارك مدينة أرتيوموفسك(باخموت).

ووفقا للصحيفة، "حشدت قوات كييف المواطنين من قرى شمالي شرق مقاطعة خاركوف، وأعطت الرجال بنادق وملابس سوفيتية وأرسلوهم إلى أرتيوموفسك. جزء من الرجال أراد التوقيع على رفض تنفيذ المهمة، بسبب عدم الاستعداد اللازم، لكن لم يتمكن من ذلك".

وقال لهم ضابط أوكراني: "سوف تعلمكم باخموت".

وتحدث المجندون، عن المعارك في أرتيوموفسك مؤكدين أنها "جحيم على الأرض"، ويمكن اعتبار أسرهم من قبل القوات الروسية خلاصا من الموت المحتم.

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بالكامل، مؤكدا أن قواته ستبدأ عمليات التطهير قبل تسليم المدينة للجيش الروسي.

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