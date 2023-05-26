وزير الدفاع الإيطالي: موقف واشنطن حيال أوكرانيا قد يتغير كما انقلب بأفغانستان

تساءل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو عما إذا كان موقف واشنطن حيال الأزمة الأوكرانية قد يتغير كما حدث بشأن أفغانستان.

وتعليقا على الأزمة الأوكرانية، قال غويدو كروزيتو: عندما يقولون لي أن الصراع يجب أن ينتهي، أود أن أقول إن هناك شخصًا ما يجب أن يتوقف عن إلقاء القنابل"، معتبرا أن "هناك من يفترض أن البانوراما السياسية لن تتغير، ولكن نحن نبني الأشياء كما لو كنا نبحث عن السلام، ونريد السلام بأي ثمن، وإذا لم يصل، فسنواصل تقديم المساعدة إلى أوكرانيا كما نفعل في الوقت الراهن"، على حد زعمه.

وتابع كروزيتو: "دعونا نسأل أنفسنا ما إذا قد يتغير موقف الولايات المتحدة في غضون عام" حيال الأزمة في أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "لا نريد أن نجد أنفسنا أمام كما حدث، على سبيل المثال، في أفغانستان"، مردفا: "هذا يعني من وجهة نظري محاولة الوصول إلى نهاية الصراع في أسرع وقت ممكن والبحث عن طاولة سلام، ولكني أرد على من يقولون يجب أن ينتهي الصراع بأنه ينبغي وقف رمي القنابل" على الأوكرانيين، وفق قوله.

ونفى وزير الدفاع الإيطالي انخراطا محتملا لبلاده في عمليات تدريب للطيارين الأوكرانيين، مؤكدا أنه "لا توجد طائرات إف-16 في إيطاليا".