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الخارجية الإيرانية تصرح بعدم اعترافها بحكومة "طالبان" الافغانستانية


صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، بأن بلاده لا تعترف بحكومة أفغانستان التي شكلتها حركة طالبان وتدعو إلى تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن عبد اللهيان قوله،: "نحن غير راضين عن حقيقة أنه لم يتم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقمنا بإخبار السلطات الحالية في البلاد بموقفنا هذا".

وأشار الى، انه"لا نعترف بالهيئة الحاكمة الحالية ل‍أفغانستان ونصر على ضرورة تشكيل... حكومة شاملة... لا تعد طالبان متحدثا باسم إرادة الشعب الأفغاني كله بل جزءا منه فقط".

وعبر عبد اللهيان، عن قلقه من "النزاعات التي تندلع من حين لآخر على الحدود الإيرانية الأفغانية، مؤكدا رغبة بلاده بالمساعدة في تحقيق السلام والأمن".

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