أكثر من 1.8 مليون ناخب شارك من خارج تركيا .. تفاصيل الجولة الثانية من الانتخابات التركية الرئاسية

وصل عدد الناخبين الأتراك الذين صوتوا في الممثليات الخارجية والمعابر، خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إلى مليون و856 ألفاً و968، وذلك حتى يوم أمس الأربعاء 24 مايو/أيار 2023، ليتجاوز هذا الرقم عدد الناخبين خارج تركيا الذين صوتوا في الجولة الأولى من الانتخابات التي انتهت يوم 14 مايو/أيار 2023.

وكالة الأناضول التركية الرسمية نقلت عن اللجنة العليا للانتخابات التركية، قولها إن عملية التصويت بالجولة الثانية من الرئاسيات، متواصلة منذ 20 مايو/أيار الجاري، لدى الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية.

أشارت الوكالة إلى أنه بحلول الساعة الـ 20:00 من يوم امس الأربعاء بالتوقيت المحلي، بلغ عدد من صوّتوا في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية، مليوناً و835 ألفاً و295.

كان عدد الأتراك الذين صوتوا في الخارج بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قد بلغ مليوناً و839 ألفاً و461 شخصاً، وكانت توقعات تُشير إلى أن عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات سيكون أقل من عدد المشاركين بالجولة الأولى.

وانتهت عملية تصويت الأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد بحلول الساعة الـ22:00 (بالتوقيت المحلي) من يوم أمس الأربعاء، فيما تستمر في المعابر الحدودية والمطارات حتى الساعة الـ17:00 من يوم 28 مايو/أيار 2022.

وفي 14 مايو/أيار 2023، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو/أيار 2023؛ لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

حصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات يوم الجمعة الماضي.

وفي الانتخابات البرلمانية، حقق تحالف "الجمهور" (أردوغان وحلفاؤه) تقدماً ملحوظاً في الانتخابات البرلمانية، وحصل هذا التحالف على 49.46% من أصوات انتخابات البرلمان، مقابل حصول تحالف "الأمة" (كليجدار أوغلو وحلفاؤه) على 35.02%.

وسجل حزب "الرفاه الجديد" من تحالف "الجمهور" مفاجأة بدخوله البرلمان وذلك لأول مرة منذ تأسيسه، وحصل الحزب الذي يقوده فاتح أربكان، نجل الزعيم التركي الراحل نجم الدين أربكان، على 5 مقاعد بالبرلمان مع فرز 100% من أصوات الانتخابات البرلمانية، بحسب النتائج التي أوردتها وكالة الأناضول.

كما دخل حزبا "المستقبل" و"الديمقراطية والتقدم" (من تحالف الأمة) إلى البرلمان لأول مرة منذ تأسيسهما.

يُذكر أنه دُعي 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً سيصوتون لأول مرة، وكانت وسائل إعلام تركية قد أشارت إلى أن البلاد قد تشهد أكبر نسبة مشاركة في تاريخها.