ايران تعلن عن سفيرها في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، تعيين /علي رضا عنايتي / سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية : " ان وزارة الخارجية عينت المدير العام لمنطقة الخليج بوزارة الخارجية علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية".

وعيّن عنايتي، في أيار 2014، مسؤولا عن السفارة الإيرانية في الكويت، فيما تم تعيينه، في بداية 2019، مديرا عاما لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية.

وأعلنت الرياض وطهران في آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.

وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين