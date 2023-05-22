سماحة السيد الخامنئي يعين شمخاني مستشارا سياسيا له وعضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام

عين قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف امين المجلس الأعلى للأمن القومي السابق علي شمخاني مستشاراً سياسياً له وعضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وشغل علي شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 10 سنوات وكان ممثلا لقائد الثورة في هذا المجلس.
وكان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اصدر اليوم الاثنين، مرسوما عيّن بموجبه علي أكبر أحمديان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي
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