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في جولة إعادة الانتخابات.. كيليتشدار يعلق على اعلان أوغان دعمه لأردوغان


علق مرشح المعارضة للرئاسة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم الاثنين، على إعلان المرشح الرئاسي الخاسر سنان أوغان دعم الرئيس رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وقال كمال كيليتشدار أوغلو في تغريدة على "تويتر"، ردا على قرار سنان أوغان: "بات واضحا من يقف بجانب هذا البلد الجميل، ومن يقف بجانب بيعه!".

وأضاف مرشح المعارضة للرئاسة التركية "نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين". وأردف: "هذا استفتاء حقيقي.. ولا أحد يستطيع أن يخدع أحدا بعد الآن".

ووجه كمال كيليتشدار أوغلو رسالة للأتراك حيث قال: "أدعو مواطنينا، البالغ عددهم 8 ملايين، وجميع شبابنا الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع، إلى التوجه للانتخابات والتصوي".

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، دعا سنان أوغان مرشح الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية مناصريه "لانتخاب مرشح حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات".

وسنان أوغان، ترشح للرئاسة عن "تحالف آتا / الأجداد" القومي اليميني، ولكن حزبه "حزب النصر" الذي كان يقود هذا التحالف، أعلن يوم الاثنين انهيار هذا التحالف وأن كل حزب كان ضمن الإئتلاف سيقرر أي طرف سيدعم بجولة الإعادة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات التركية أعلنت في وقت سابق أن الرئيس التركي حصل على 49.24% من الأصوات في الجولة الأولى، وحصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 45.07% مع الأخذ في الاعتبار الأصوات التي أدلى بها الناخبون خارج البلاد.

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