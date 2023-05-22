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مشاهد ’صادمة’.. مخدر ’الزومبي’ يُثير الرعب في الشوارع الأمريكية


رصدت مقاطع فيديو، انتشرت عبر مواقع التواصل، شبابا في بعض الشوارع الأمريكية يتمايلون في مشيتهم ولا يستجيبون للمحيط حولهم ويتحركون بلا هدف، مما طرح تساؤلات كثيرة عن السبب وراء ذلك.

وذكرت تقارير إعلامية أن الأمر يتعلق بمخدر جديد ينتشر في شوارع العديد من الولايات الأمريكية يعمل على تخفيض معدل ضربات قلب متناوله ويجعل منه شخصا خطرا على نفسه والآخرين، وقد يؤدي إلى الموت.

مخدر الزومبي والذي يعرف أيضا باسم tranq هو مزيج بين مادة الزيلازين وهي دواء بيطري يشبه الكوكايين ويعطى للحيوانات الضخمة بغرض تهدئتها وتسكين الألم لديها مثل الأحصنة والأبقار والثدييات الحيوانية الأخرى، إلى جانب مادة الفنتانيل وهي من أخطر أنواع المخدرات.

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ولهذه المادة غير المعتمدة للاستخدام البشري، تأثيرات مهدئة شديدة مثل مادة أفيونية المفعول، وتسبب النعاس والنسيان وبطء التنفس وانخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.

ويصبح هذا المزيج قاتلا، ويحول المدمنين عليه إلى ما يشبه الموتى الأحياء "الزومبي". ويسبب الإفراط بتعاطيه في ظهور تقرحات جلدية متعفنة بالقرب من موضع الحقن، مما قد يؤدي في النهاية إلى بتر الأطراف إذا لم تعالج.

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وقد دق مسؤولو مدينة لوس أنجلوس ناقوس الخطر بشأن الانتشار المقلق لـ"مخدر الزومبي"، مؤكدين أن استخدام هذا المخدر ينتشر بسرعة كبيرة.

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