الخارجية الإيرانية تستدعي السفيرة السويسرية بعد تجاوزها الأعراف الدبلوماسية

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، سفيرة سويسرا في طهران، نادين لوزانو، احتجاجا على تدخل بلادها في شؤون إيران.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: "عقب الموقف التدخلي لسويسرا في شؤون إيران الداخلية وكذلك الاستخدام البعيد عن الأعراف وغير المهني لسفارة هذا البلد في طهران لصورة علم مزيف ونشرها، تم استدعاء سفيرة الاتحاد السويسري في طهران السيدة نادين لوزانو من قبل مدير عام دائرة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية".

وأضافت أنه خلال اللقاء تم إبلاغ السفيرة بعدم رضى واحتجاج الجمهورية الإسلامية حيال تصرفات الجانب السويسري.

وأشارت إلى أنه تم التاكيد أن مثل هذا الإجراء البعيد عن الأعراف الدبلوماسية لا يتماشى مع العلاقات الودية بين إيران وسويسرا وينبغي تصحيحه.

وأعلنت السفيرة السويسرية أنها سوف تنقل الموقف الإيراني بهذا الشأن إلى بلادها في أقرب وقت ممكن.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية علقت على تنفيذ حكم الإعدام في إيران بعدد من العناصر الذين ارتكبوا جرائم قتل خلال أعمال الشغب قبل عدة أشهر، كما قامت السفارة السويسرية في طهران بتصرف مخالف للأعراف وغير مهني بنشر صورة بعلم مزيف بدلا عن علم الجمهورية الإسلامية.

وكتبت السفارة السويسرية في طهران على صفحتها على تويتر مساء الجمعة: "تدين وزارة الخارجية السويسرية بشدة إعدام ثلاثة رجال في إيران صباح اليوم، فيما يتعلق بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022.. سويسرا تطالب إيران بشدة بوقف عمليات الإعدام هذه واتخاذ خطوات لتقليل استخدام عقوبة الإعدام".

واستخدمت السفارة السويسرية في طهران أيضا علما مزيفا بدلا من علم جمهورية إيران الإسلامية في هذه التغريدة كتصرف تدخلي وغير مهني.