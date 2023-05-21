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الخزانة الأميركية تحدد موعد رفع سقف الدين الفيدرالي


أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن الأول من حزيران لا يزال "موعدا نهائيا حتميا" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 حزيران، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وقالت يلين متحدثة في برنامج "واجه الصحافة" الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) أنه "ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة".

وأضافت: "أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونغرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل حزيران وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونغرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي".

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس جو بايدن هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي خلال رحلة عودته من قمة مجموعة السبع التي عقدت في اليابان من أجل تحريك الجمود الذي أصاب مفاوضات رفع سقف الدين.

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الخزانة الأميركية تحدد موعد رفع سقف الدين الفيدرالي
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