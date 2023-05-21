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"هي فقط في قلوبنا".. زيلينسكي يعترف بخسارة باخموت لصالح الروس


أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ما يبدو خسارة مدينة باخموت لصالح روسيا اليوم الأحد، إذ قال ردا على سؤال حول ما إذا كانت المدينة لا تزال تحت سيطرة كييف "أعتقد لا".

وقال زيلينسكي قبيل لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن في اليابان "أعتقد لا ... اليوم هي فقط في قلوبنا".

وأكد قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوزين، أمس السبت، سيطرة قواته على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا "بالكامل".

وقال بريغوزين في تصريحات صحفية، ان "قواته احكمت سيطرتها على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا "بالكامل".

وشهدت المدينة قتالا هو الأعنف منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، أواخر شباط من العام الماضي.

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