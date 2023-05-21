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ايران تعتزم ازاحة الستار عن حاملة طائرات فريدة ليس لها مثيل في العالم


قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية "العميد علي رضا تنگسيري" إن ايران ستشهد في المستقبل القريب، إزاحة الستار عن حاملة طائرات ليس لها طراز مماثل في العالم".

وقال في معرض انجازات هذه القوة انه سنشهد في المستقبل ازاحة الستار عن حاملة طائرات فريدة في العالم.

وأوضح ان هذه البارجة لديها القدرة على حمل الطائرات وكذلك القدرة على حمل عدد من قاذفات الصواريخ بداخلها والتي لا مثيل لها في العالم.

وأشار العميد تنگسيري الى أن سفن الشهيد مهدوي والشهيد رودكي تعد تجربة ناجحة في دخول هذا المجال وبناء السفن للنهوض بالقدرات البحرية لمسافات طويلة، وسنشهد أجيالا جديدة من السفن ذات قدرات أكبر في المستقبل.

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