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روسيا تعلن مقتل قائد كتائب "إديلفيس" الاوكرانية


أعلن الضابط المتقاعد في قوات لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، اليوم السبت، تصفية نيكولاي غولوفاتيوك قائد كتائب لواء الهجوم الجبلي العاشر "إديلفيس" التابع لقوات كييف.

وقال ماروتشكو، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه "بأوامر من قائد اللواء الأوكراني غولوفاتيوك الذي تمت تصفيته من قبل القوات الروسية، تم قصف أحياء سكينة في أراضي جمهورية دونباس مرارا، ما أودى بحياة مئات المدنيين هناك".

وأضاف: "تواجهنا مرارا مع كتيبة "إيديلفيس" في خطوط التماس قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، ولاحظنا أن فوج هذه الكتيبة يتألف من القوميين الأوكرانيين فقط، ولا أخشى وصفهم بالفاشيين، الذين وثقنا مرارا ضلوعهم بقصف المدن والمناطق المسالمة في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وتابع: "تصفية قائد لواء "إديلفيس" نيقولا غولوفاتيوك الأوكراني دليل على سيرنا بالنهج الصحيح في تنفيذ أوامر قائدنا الأعلى، الرئيس فلاديمير بوتين، في انتزاع النازية من أوكرانيا".

وتجدر الإشارة إلى أن "الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أصدر مرسوما في وقت سابق، أطلق خلاله اسم "إديلفيس" على لواء الهجوم الجبلي المنفصل التابع للقوات الأوكرانية لأداء المهام الخاصة، ذلك تيمنا بفرقة المشاة الجبلية للقوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية".

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