اعدام زعيم شبكة للاتجار بالنساء في إيران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، إنه تم إعدام زعيم شبكة لتهريب نساء إيرانيات إلى دول مجاورة بغرض الدعارة.

وقال موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية، أن "شهروز سخنوري، الشهير باسم ألكس، كان يتزعم "شبكة لمرافقة وتهريب نساء وفتيات إيرانيات إلى بعض الدول في المنطقة".

وأضاف الموقع، أنه "تم إعدام سخنوري، صباح اليوم السبت؛ "بتهمة الاتجار بالبشر لغرض الدعارة".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية عام 2020 بأنه "تم القبض على ألكس في ماليزيا بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) ونقله إلى إيران".

وصدر حكم الإعدام في أيلول 2021 بتهمة "الفساد في الأرض"، وهو وصف تطلقه السلطات الإيرانية على مجموعة واسعة من الجرائم، من بينها جرائم متعلقة بالأخلاق".