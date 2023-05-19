زعماء الدول العربية يعتمدون اعلان جدة

اعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة / إعلان جدة/ في ختام أعمالها اليوم .

وتضمن الاعلان : التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عربيا وعلى المبادرة العربية سبيلا لحلها و أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

ودعا الاعلان الى تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها وتعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا وضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

ورفض الاعلان أي تدخل خارجي في الشأن السوداني لتفادي تأجيج الصراع واعتبار اجتماعات الفرقاء السودانيين في جدة خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة والتأكيد على ضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار.

وبخصوص ليبيا اكد الاعلان ضرورة حل الأزمة الليبية في الإطار الليبي، ودعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للخروج منها ودعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودعم جهود توحيد القوات المسلحة الليبية، وتثبيت وقف إطلاق النار.

وحول اليمن اكد الاعلان عل دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية ودعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإحلال الأمن والاستقرار.

وشدد على الدعوة لانتخاب رئيس للبنان، وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.

ورحب الاعلان بالاتفاق الذي تم بين السعودية وإيران لتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بينهما.

والتأكيد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية وعلى احترام قيم وثقافات الآخرين واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها ورفض دعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة ودعم استدامة سلاسل إمدادات السلع الغذائية الأساسية للدول العربية وتثمين حرص واهتمام السعودية على توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة.